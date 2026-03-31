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PortadaBuenos Aires|12

Hay unos 250 trabajadores afectados

El Sutna logró un fallo clave tras el cierre de Fate, pero insistirá con el auxilio de Kicillof

Representantes del gremio concentran en La Plata para entregarle un petitorio al gobernador. El ministro de Trabajao bonaerense los convocó a una audiencia.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
El SUTNA movilizará el miércoles a La Plata.

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