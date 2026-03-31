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Un muerto y ocho heridos

“Sorpresa”: cómo fue el tiroteo en la escuela de Santa Fe

Este lunes un adolescente de 15 años disparó con la escopeta de su abuelo a mansalva en su escuela. El hecho dejó a la comunidad conmocionada.

Alumnos de la escuela llegaron a grabar el recorrido del alumno mientras disparaba. (noticias)

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