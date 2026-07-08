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Mundial de Fútbol 2026

Una marca histórica

El nuevo récord que alcanzó la Selección en el Mundial 2026

Enzo Fernández alcanzó una marca histórica con su gol ante Egipto. Argentina ya había logrado otro hito similar con Caniggia.

Argentina's midfielder #24 Enzo Fernandez celebrates after scoring his team's third goal during the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
MUNDIAL 2026 Argentina's midfielder #24 Enzo Fernandez celebrates after scoring his team's third goal during the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) AFP. AFP

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