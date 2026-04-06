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De hasta $400.000 millones

El Gobierno le otorgó anticipos financieros a doce provincias

Así lo establece un decreto publicado en el Boletín Oficial. Qué jurisdicciones recibirán estos adelantos.

Adelanto El Gobierno le dará anticipos financieros a 12 provincias

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