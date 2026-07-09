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El Mundo

La República Islámica calificó los bombardeos de “crimen de guerra flagrante”

Irán denunció que proyectiles de EE.UU. impactaron cerca de una central nuclear

Los últimos ataques estadounidenses causaron 17 muertos en Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que su ejército está listo para reanudar la ofensiva.

This screen grab taken from video footage shared by the US Military Central Command on social media platform X and made available via AFPTV on July 9, 2026 shows a fresh round of strikes against Iran. Iran's foreign ministry denounced US strikes against the country on July 9, which it said targeted civilian infrastructure including railway bridges, as a "gross war crime". (Photo by AFPTV / AFP) / - Israel OUT / Israel OUT / NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran / Strictly No Access BBC Persian / VOA Persian/Manoto TV / Iran International / / Radio Farda -- / Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem, and several
Bombardeo estadounidense en Irán. AFP. AFP

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