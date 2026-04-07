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PortadaBuenos Aires|12

Una editorial que desde 2020 crece en Ensenada y alrededores

Todas las partes de un libro

El editor Jonathan Cardozo dirige Luxor, un espacio de construcción literaria que alberga autores de la zona que aún no se animan a dar el gran paso.

Omar Alfonzo
Por Omar Alfonzo
Jonathan Cardozo junto a autores del Gran La Plata. (Gentileza -)

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