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Falcón Pérez, Tello y Herrera fueron elegidos por la FIFA

Histórico: por primera vez habrá tres árbitros argentinos en un Mundial

La cantidad de partidos abrió la puerta a más jueces argentinos. Habrá además cinco asistentes y un integrante del VAR.

árbitro Facundo Tello-29/05/2025
Facundo Tello irá por su segunda experiencia mundialista. (NA)

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