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La politóloga Daniela Losiggio investiga las bases para lograr un Estado transfeminista

“No es casual que Javier Milei diga que hay que destruir al Estado y al feminismo”

¿Es posible pensar una teoría del Estado feminista en momentos de mayor derrame de odio institucional? En su libro “El origen de la desigualdad. Estado y feminismos en la teoría política”, Daniela Losiggio reconoce y desnuda los puntos de indeterminación de las iglesias cristianas, la sociedad civil- burguesa y del Estado-nación, en los que podría activarse la ofensiva de los transfeminismos.

Por Roxana Sandá
Daniela Losiggio "En estos dos años se incrementó la brecha de desigualdad, creció la manósfera y el odio antigénero", advierte Losiggio (JoseNico)

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