La politóloga Daniela Losiggio investiga las bases para lograr un Estado transfeminista
“No es casual que Javier Milei diga que hay que destruir al Estado y al feminismo”
¿Es posible pensar una teoría del Estado feminista en momentos de mayor derrame de odio institucional? En su libro “El origen de la desigualdad. Estado y feminismos en la teoría política”, Daniela Losiggio reconoce y desnuda los puntos de indeterminación de las iglesias cristianas, la sociedad civil- burguesa y del Estado-nación, en los que podría activarse la ofensiva de los transfeminismos.