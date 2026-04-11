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PortadaCultura

Presenta el disco "Hoy como ayer"

Karina Beorlegui: “Contar lo que nos pasa en el presente”

La cantante vuelve a cruzar los mundos del tango y el fado, pero sin quedarse en la mera nostalgia. Este sábado 11 se presenta en el CAFF.

Andrés Valenzuela
Por Andrés Valenzuela
El nuevo disco incluye dos tema compuestos por Beorlegui. (Gentileza -)

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