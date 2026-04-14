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Con enojo y hartazgo, siguen las protestas de las universidades públicas
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) propuso para este miércoles 15 de abril una jornada universitaria de 24 horas con actividades abiertas al público.
14 de abril de 2026 - 0:46
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