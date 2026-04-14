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En Vicente López

Detuvieron a una anestesista acusada de robar fentanilo e insumos médicos de un hospital

Crece la preocupación en el sistema médico por la sustracción de analgésicos utilizados en cirugías y terapias intensivas.

Robo de estupefacientes y suministro ilegal El hallazgo de propofol y fentanilo en la casa del fallecido dirigió la mirada hacia un médico del Hospital Italiano. (margarita gangalo)

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