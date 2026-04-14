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UCR CABA exige explicaciones por patrimonio de Adorni
El radicalismo porteño exige explicaciones al Gobierno por el caso del jefe de gabinete y arremete por la censura a la prensa.
14 de abril de 2026 - 2:08
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Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas
AME9934. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 02/04/2026.- El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Manuel Adorni, asiste a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas este jueves, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Matías Martin Campaya
(Matías Martin Campaya/EFE)
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