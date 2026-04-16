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Juegan el domingo en el Monumental

La enfermería del Superclásico: los lesionados y la historia de sus arqueros

River y Boca llegan con varias bajas. Además, será un duelo con dos debutantes en el arco.

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