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El gobernador participa de la Movilización Global Progresista

Kicillof conversó con Petro sobre la la necesidad de generar alianzas regionales en medio de la inestabilidad global

En su segundo día en España, el gobernador mantuvo una agenda cargada de reuniones bilaterales. El rechazo a las políticas de Trump y Milei y la preocupación por el nuevo orden mundial.

Gustavo Petro, Axel Kicillof
Axel Kicillof y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Prensa -)

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