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La Procuración del Tesoro hizo una presentación contra dos artículos de la Ley de Financiamiento
La última jugada del Gobierno de Milei para no pagarle a la universidades
Los colegios preuniversitarios se movilizaron para pedir el cumplimiento de la norma. Los docentes secundarios hicieron una Marcha de antorchas.
18 de abril de 2026 - 1:25
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Docentes Marcha de Antorchas desde Av Corrientes y Callao al Obelisco. 17/04/2026. CABA
Los docentes en la Marcha de Antorchas, que partió desde Corrientes y Callao hacia el Obelisco.
(Valeria Ruiz)
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