Masacre en las calles de Kiev

Kiev

EDITORS NOTE: Graphic content / A policeman walks past a body of a person shot by a gunman outside a supermarket in Kyiv on April 18, 2026. A gunman opened fire in Kyiv on April 18, 2026, killing at least five people, wounding others and taking hostages at a supermarket before being killed during an arrest attempt, officials said. Ukrainian President said that at least five people were dead and 10 hospitalised with wounds and trauma after the shooting in a residential district of the capital. (Photo by Serhii Okunev / AFP)

(SERHII OKUNEV/AFP)