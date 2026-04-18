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Senadores de PJ presentaron el primer proyecto, mientras Unidos debate

Pasos y pisos en la reforma electoral

La boleta única, las primarias y el zócalo de votos para acceder al reparto de bancas está en debate.

Luciano Couso
Por Luciano Couso
Ruben Pirola senador provincial de Santa Fe
Ruben Pirola senador provincial de Santa Fe (Gentileza -)

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