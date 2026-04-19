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Qué dijo el DT de Boca tras el triunfo superclásico

Úbeda: “Paredes llegó al entretiempo con una sobrecarga”

El “Sifón” brindó una conferencia de prensa muy sobria, ponderando lo colectivo por sobre lo individual.

AME4971. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 19/04/2026.- El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, asiste a un partido de la Liga Profesional Argentina entre River Plate y Boca Juniors este domingo, en el estadio Más Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Claudio Úbeda, en un gran momento. (EFE/EFE)

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