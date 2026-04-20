Padre, madre, hermana, hermano

Padre, madre, hermana, hermano, dirigida por Jim Jarmusch, es una comedia dramática y melancólica estructurada en tres actos, ambientados en EE.UU., Dublín y París. La trama aborda las complejas relaciones entre hijos adultos y padres, con las actuaciones de Cate Blanchett, Tom Waits y Charlotte Rampling, entre otros (Cines del Centro.)

(Imagen Web)