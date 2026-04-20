Irán defiende su programa nuclear y Trump amenaza con destruir centrales eléctricas

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20 de abril de 2026 - 0:07
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Irán suspendió el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.
(Xinhua -)
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