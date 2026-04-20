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Después del triunfo ante River

Leandro Paredes habló de Dybala, le respondió a Acuña y reveló su futuro con Di María

El capitán de Boca se refirió a las polémicas del Superclásico y anticipó un proyecto junto al ídolo de Rosario Central.

El festejo de Leandro Paredes en el Monumental (JUAN MABROMATA/AFP)

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