Leandro Paredes habló de Dybala, le respondió a Acuña y reveló su futuro con Di María

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20 de abril de 2026 - 13:32
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El festejo de Leandro Paredes en el Monumental
(JUAN MABROMATA/AFP)
Temas en esta nota:
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