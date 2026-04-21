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Sociedad

Los fiscales están acusados por mal desempeño al acusar al marido, en contra de las evidencias

Comenzó el jury por el caso Nora Dalmasso

Tendrá audiencias hasta el 27 de abril para decidir si se destituye a los fiscales que investigaron el asesinato. Sus declaraciones.

El caso Nora Dalmasso, mal investigado.

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