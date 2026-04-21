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Cultura

Continua la Competencia Argentina del festival

De los conflictos familiares y los enredos amorosos al cine como magia en el Bafici

Se estrenaron “Emi” (de Ezequiel Erriquez Mena), “La muerte es algo que le sucede a los demás” (Ana García Blaya) y “La amiga de mi amigo” (Martín Szulanski).

Juan Pablo Cinelli
Por Juan Pablo Cinelli
GENTILEZA pelicula Bafici competencia argentina EMI de Ezequiel Erriquez Mena
"Emi", de Ezequiel Erriquez Mena. (GENTILEZA)

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