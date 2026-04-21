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Rosario|12

Sophia fue asesinada horas antes del suicidio de su pareja

El femicidio con nuevas pruebas

Las pericias judiciales mostraron que la escena del crimen de la estudiante de psicología fue adulterada el jueves pasado.

Sophia Civarelli, de 22 años, oriunda de Villa Amelia, fue víctima de femicidio. (Imagen Web)

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