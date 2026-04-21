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El diagnóstico del campo

Pedro Peretti: “Argentina es una economía diseñada para el saqueo”

El expresidente de la Federación Agraria cuestionó la caída del consumo interno y el aumento de las exportaciones y aseguró que la Argentina atraviesa “una hecatombe social sin precedentes”.

Javier Milei Luis Caputo-15/04/2025
Javier Milei Luis Caputo Javier Milei Luis Caputo-15/04/2025 (AFP/AFP)

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