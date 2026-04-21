Piden que Santiago Maratea pierda su licencia de conducir por grabar un video mientras manejaba

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El Observatorio Vial advirtió que el uso del celular al volante es la principal causa de distracción de los conductores en Argentina.

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