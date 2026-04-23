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"Apretaron a Clarens para que cambie su declaración”
Cristóbal López denunció aprietes y que la causa de los Cuadernos está armada
El empresario afirmó que el financista Ernesto Clarens cambió su declaración bajo presión judicial. También sostuvo que no existen pruebas sólidas en su contra.
23 de abril de 2026 - 20:26
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Temas en esta nota:
Cristóbal López
juicio
causa de los cuadernos
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