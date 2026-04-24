Boca confirmó la nueva lesión de Ander Herrera

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El volante xeneize sintió una molestia durante el calentamiento contra Defensa y Justicia.

Herrera-Boca
(Noticias Argentinas)

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