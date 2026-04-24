Una búsqueda de los orígenes del blues en español, mientras se rinde un homenaje al icónico organista Melvyn “Deacon” Jones y se celebra su legado cultural y su hermanazgo musical con la leyenda argentina Norberto «Pappo» Napolitano. Dirigida por Sergio "Chapete" Bonacci Lapalma. Documental. (Hoy a las 22.30 en el Cairo)

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