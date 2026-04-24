Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 24 de abril de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Mara Pedrazzoli</span><span style="white-space: pre-wrap;">Al perforar el techo simbólico del 3 por ciento, la inflación de marzo (3,4 por ciento) no solo desmiente la narrativa oficial de una desinflación sostenida, sino que deja al descubierto el agotamiento de las herramientas del programa económico. La cifra expone las tensiones internas de un modelo que parece estar perdiendo su única ancla de legitimidad —el descenso ininterrumpido de los precios—, en un contexto político donde los cuestionamientos al Jefe de Gabinete y las sospechas de desmanejos de fondos en la primera línea del Gobierno también socavan la credibilidad. Página/12 dialogó con especialistas para analizar el rebrote de los precios y las proyecciones a corto y mediano plazo de la inflación y el sendero económico.</span>