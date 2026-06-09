Los sueños rotos a horas del Mundial

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El caso de Leonardo Balerdi fue el último que se conoce, aunque no se descarta que otros jugadores se queden afuera del Mundial 2026 por problemas físicos.
Por
Lucas Gatti
09 de junio de 2026 - 17:04
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Bluesky
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Balerdi fue la primera baja del listado definitivo.
AFA
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