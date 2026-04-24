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El vacío en la política deportiva argentina
Sin ley, sin presupuesto y sin programas, el deporte argentino funciona más por inercia que por planificación. ¿Dónde está la política deportiva en Argentina?
Por
Emiliano Ojea
24 de abril de 2026 - 20:32
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El deporte de alto rendimiento nacional, en problemas.
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