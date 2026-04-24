Entrevista al director, dramaturgo, docente y actor
Pompeyo Audivert: “hay una crisis de sentido a una escala monstruosa”
Repuso junto a Andrés Mangone “Unidad básica”, una obra de 2003 que parece haber sido escrita en la actualidad: pone el foco en el peronismo en un momento en que un gobierno de ultraderecha logró disputarle el sentido común. Pompeyo tiene en cartel otra pieza que dialoga con esta, “Edipo en Ezeiza”, y continúa con las funciones de Habitación Macbeth”. “El teatro y el arte en general se vuelven entonces una de las pocas zonas liberadas donde restablecer el sentido de lo humano, pero no ya desde una perspectiva política sino poética y metafísica”, dice.