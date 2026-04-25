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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de abril

En las efemérides del 25 de abril sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Harry Belafonte murió el 24 de abri de 2023. (Archivo -)

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