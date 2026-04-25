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Pim Pau este domingo en el teatro Astengo
Entre juegos, humor y canciones
El trío que integran Cássio Carvalho, Eva Harvez y Lucho Milocco, vuelve a la ciudad con su propuesta pedagógica y artística, destinada a la niñez.
Por
Leandro Arteaga
25 de abril de 2026 - 3:07
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Pim Pau musica infantil
(Estudio MiGO)
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