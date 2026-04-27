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El País

Declararon el "estado de emergencia"

Empresas de colectivos amenazan con más recortes en las frecuencias por la deuda del Gobierno

Es por la desactualización en el cálculo de los subsidios. En los últimos dos años ya hubo una fuerte disminución de unidades en la calle.

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