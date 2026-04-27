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Cultura

600.000 personas en Palermo

La exhibición de Colapinto fue uno de los eventos más convocantes de la historia argentina

Alpine confirmó que el show del piloto marcó un hito en la Fórmula 1. ¿Cuáles fueron los otros eventos masivos que invadieron la Ciudad?

MARADONA JUICIO-10/11/2024
MARADONA JUICIO-10/11/2024 MARADONA JUICIO-10/11/2024 (NA/REUTERS)

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