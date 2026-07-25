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El País

Santilli acelera el toma y daca

Aliados sí, pero no tan mansos: los gobernadores ponen palos en la rueda a la reforma política

El jefe de gabinete obtuvo hasta muy pocos “sí” a la eliminación de las PASO y los números todavía no están. Hay mandatarios escurridizos y algunos radicales con peluca que aún no se deciden.

Analía Argento
Por Analía Argento
Día de la Independencia. Javier Milei junto a un grupo de gobernadores en el salón de la jura de la Casa Histórica de Tucumán. Presidencia

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Bombardeos estadounidenses contra la provincia iraní de Juzestán dejaron cuatro muertos

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