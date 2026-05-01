Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura

Presenta "Mil Disparos", adelanto de su nuevo álbum

Benjamín Amadeo: “A los varones nos enseñaron a no hablar de lo que sentimos”

En su nuevo single, el músico habla de masculinidad, vulnerabilidad y el esfuerzo de sostener la indiferencia cuando duele. “Es importante contar lo que nos pasa para poder sanar”, dice a Página|12.

Por Valentino Vitolla
Benja Amadeo: “A los varones nos enseñaron a no hablar de lo que sentimos” (Nora Lozano)

Últimas Noticias

De cara a las elecciones 2027

Máximo Kirchner llamó a “organizar el desendeudamiento de Argentina”

Peligro de Wolf

El reality de los DT: “El que no gana, queda en placa”

Por Victor Wolf
La campaña contra los presidentes Colombia y México

Javier Milei colabora con la guerra mediática contra Petro y Sheinbaum

Este viernes presentará en la Feria su libro "Charly Absoluto", junto a Fito Páez

Miguel Rep: “Charly García es Chaplin y Don Quijote”

Por Andrés Valenzuela

Exclusivo para

Su mejor show en Argentina

Vapors of Morphine en vivo: felices en el inframundo

Por Yumber Vera Rojas
Convocó a su Congreso Nacional para el 19 de mayo

El Partido Justicialista busca ordenar su interna para enfrentar al Gobierno

Por Eva Moreira
Con impacto en las negociaciones salariales

Para los consumidores, la inflación se acelera

Por Mara Pedrazzoli
Luego de que el canciller alemán afirmara que Teherán está “humillando” a Washington

Trump advierte a Merz que debería ocuparse de su país y no interferir en la guerra en Irán

El País

De cara a las elecciones 2027

Máximo Kirchner llamó a “organizar el desendeudamiento de Argentina”

La campaña contra los presidentes Colombia y México

Javier Milei colabora con la guerra mediática contra Petro y Sheinbaum

Mientras avanza la causa por sus gastos

“Jamás voy a renunciar”: Adorni sigue con su libreto

El intendente de Malvinas Argentinas junto al senador

Leonardo Nardini mantuvo un encuentro con Sergio Uñac

Economía

En el Día del Trabajador

Lumilagro festeja que contratará 60 trabajadores después de echar a 170

Nuevo mes, nuevos incrementos

El tarifazo avanza: colectivos, subtes, peajes y todos los aumentos de mayo

Por debajo de la inflación acumulada

Se acordó un incremento del 6,3 por ciento para las trabajadoras de casas particulares

Importante oferta de divisas del sector agropecuario.

El dólar mayorista cerró el mes debajo de $ 1400

Sociedad

Nuevo revés judicial para los rugbiers

Crimen de Fernando Báez Sosa: la Corte Suprema rechazó los recursos de los condenados

A la altura de Parque Chacabuco

Triple choque en la Autopista 25 de Mayo: tres personas heridas

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 1º de mayo

Feriado

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 1 de mayo

Deportes

Peligro de Wolf

El reality de los DT: “El que no gana, queda en placa”

Por Victor Wolf
Fórmula 1

Franco Colapinto en Miami: prácticas libres y clasificación para la sprint

Pruebas libres y clasificación para la sprint

Franco Colapinto en la Fórmula 1 en Miami: los horarios y dónde verlo por TV

Martínez Quarta marcó el único gol del partido en tiempo adicional

River derrotó en el final a Bragantino en Brasil