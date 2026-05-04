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Radio 750

Veintisiete arrepentidos de la causa Cuadernos denunciaron aprietes judiciales

José Manuel Ubeira: “La Justicia federal actuó como brazo armado de la política”

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner adelantó en Radio 750 que pedirán que se investigue el accionar del fiscal Stornelli.

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