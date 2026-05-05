La Anmat prohibió una serie de productos de limpieza

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Entre ellos había lavandinas, cloro, alguicidas, desengrasantes y quitamanchas. Se vendían a través de redes sociales y en internet.
05 de mayo de 2026 - 12:26
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