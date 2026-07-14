Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía

Registraron caídas de hasta el 80%

“Te compran una o dos flautitas”: Panaderos en alerta por el desplome en las ventas de pan y facturas

Los consumidores, especialmente jubilados, compran solo pequeñas cantidades debido a la pérdida de poder adquisitivo. Más de 2.000 panaderías cerraron en los últimos dos años.

Pan Dafne Gentinetta

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Está entre los 5 peores

Milei sigue perdiendo puestos en el ranking de imagen de presidentes de Latinoamérica

La crisis libertaria

Desde que asumió Milei se perdieron más de 341 mil puestos de trabajo y 28 mil empresas

Se viene una semifinal histórica

Argentina se adueñó de Wonderwall: el clásico de Oasis copó la previa contra Inglaterra

Festejos y derrotas

La patria de cotillón: cuando el ruido de los festejos esconde el silencio de la crisis

Exclusivo para

"Nos morimos de frío"

Marcha de estudiantes de San Isidro a la Municipalidad por falta de estufas

Transporte a la baja

Más uso de servicios públicos

El tiroteo que involucra a agentes migratorios ocurrió en el estado de Maine

Exigen respuestas por la muerte de un colombiano a manos del ICE

Caída de 517 millones en las reservas internacionales

Impacto parcial del ruido externo

El País

Está entre los 5 peores

Milei sigue perdiendo puestos en el ranking de imagen de presidentes de Latinoamérica

La deuda de vivir con una jubilación que no alcanza

Por Andrés La Blunda*
La desafortunada relfexión del vocero

El Gobierno culpa a la población por endeudarse: “No saben manejar sus ingresos”

Los ATN para el toma y daca con los aliados

Santilli se asegura la billetera para seducir a las provincias

Economía

La crisis libertaria

Desde que asumió Milei se perdieron más de 341 mil puestos de trabajo y 28 mil empresas

Registraron caídas de hasta el 80%

“Te compran una o dos flautitas”: Panaderos en alerta por el desplome en las ventas de pan y facturas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 14 de julio de junio de 2026

Transporte a la baja

Más uso de servicios públicos

Sociedad

El cruce entre los abogados

Juicio por Maradona: Burlando y Oneto casi se agarran a las piñas

Por trastornos de salud mental

Murió Catalina Giraldo, la mujer que enfrentó una batalla legal en Colombia para acceder a la eutanasia

Cuándo arranca

El frío se toma vacaciones: el SMN anunció una “mini primavera” en la Ciudad

Los organizadores de la competencia hicieron la denuncia

Incidentes en Río Negro: mapuches denunciaron la usurpación del territorio donde se hizo la carrrera Doble Apolo

Deportes

Se viene una semifinal histórica

Argentina se adueñó de Wonderwall: el clásico de Oasis copó la previa contra Inglaterra

Argentina va por una nueva final

Las dudas y las certezas para enfrentar a Inglaterra

En la previa de un nuevo capítulo histórico

A 40 años de la Mano de Dios, Peter Shilton intenta superar el trauma del siglo

¿Quién ganó más partidos?

El historial de la selección argentina vs. Inglaterra en los mundiales