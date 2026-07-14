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Mundial de Fútbol 2026

Argentina va por una nueva final

Las dudas y las certezas para enfrentar a Inglaterra

La Scaloneta tendrá este miércoles su partido más complejo del Mundial. Las falencias y los puntos altos de un grupo que busca escribir otro capítulo en su historia.

Selección argentina Mundial 2026 IG Argentina

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