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Festejos y derrotas
La patria de cotillón: cuando el ruido de los festejos esconde el silencio de la crisis
Mientras la realidad socioeconómica arrasa con el entramado productivo y laboral, la exaltación desmedida asoma como un sedante frente a una batalla cultural que se pierde en el día a día.
14 de julio de 2026 - 18:30
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Patriotismo y patrioterismo.
Los exagerados festejos por los triunfos tapan las derrotas en los hogares cordobeses.
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