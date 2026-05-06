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El fiscal sostuvo que Héctor Guerrero disparó de manera antirreglamentaria
El gendarme que disparó contra Pablo Grillo más cerca del juicio oral
Además, indicó que puso en riesgo la vida de manifestantes. La querella que representa a la familia también pidió la elevación a juicio.
06 de mayo de 2026 - 0:06
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24M - Pablo Grillo
Pablo Grillo en Plaza de Mayo durante la marcha del 24 de marzo, tras meses de recuperación.
(Adrián Pérez)
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