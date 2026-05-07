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Buenos Aires|12

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Alijor suma problemas en Garín

Ante la caída de la demanda, el sindicato propone el ingreso de un nuevo socio o la venta total de los activos.

Alijor
La planta de Alijor en Garín. (Sin Credito)

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