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También alcanza al senador Pagotto
Demanda penal contra Carolina Losada por su campaña sobre las supuestas “falsas denuncias”
La senadora es acusada de orquestar un plan para instalar ese mito y coaccionar a profesionales de la salud para que no atiendan a víctimas de abuso sexual.
Por
Sonia Santoro
07 de mayo de 2026 - 23:24
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La senadora radical Carolina Losada.
(Gentileza -)
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