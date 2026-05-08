Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

Trump amenazó a Irán con más ataques si no firma rápidamente un acuerdo

Irán acusó a EE.UU. de violar la tregua y reportó ataques cruzados en Ormuz

Pese a la expectativa de un pacto inminente, el ejército de EE.UU. informó que atacó objetivos militares iraníes después de que Teherán agrediera a tres destructores estadounidenses.

Por Guido Vassallo
ORMUZ, 05/05/2026.- El destructor de misiles guiados USS Pinckney (DDG 91) observa un buque mercante mientras patrulla aplicando el bloqueo de Estados Unidos contra Irán. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán. EFE/ CENTCOM - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
EEUU dice que dos destructores cruzaron sin daños el estrecho de Ormuz pese a ataque iraní El destructor de misiles guiados USS Pinckney observa un buque mercante en el estrecho de Ormuz. (EFE/EFE)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

"Voy a hablar y mucho cuando se aclare todo"

Adorni desafía y esquiva hablar del apriete de Bullrich: “Pato es una fenómena”

En la zona de la avenida Avellaneda

Flores: nuevo megaoperativo del Gobierno contra inmigrantes

"La abanderada de los humildes, líder espiritual del pueblo"

Para Evita, el homenaje eterno

Trump amenazó a Irán con más ataques si no firma rápidamente un acuerdo

Irán acusó a EE.UU. de violar la tregua y reportó ataques cruzados en Ormuz

Por Guido Vassallo

Exclusivo para

Conflicto social y quiebre del consenso

Por Juan Carlos Junio
Cabot, con planta en Campana

Cierra una empresa proveedora de FATE

Por Mara Pedrazzoli
Femicidio sin condena

Leticia, hija de Paulina Lebbos: “A mi mamá la asesinaron y el Estado decidió no saber quién fue”

El encuentro en la Casa Blanca duró más de dos horas

Trump y Lula se reunieron y hablaron de aranceles

El País

"Voy a hablar y mucho cuando se aclare todo"

Adorni desafía y esquiva hablar del apriete de Bullrich: “Pato es una fenómena”

"La abanderada de los humildes, líder espiritual del pueblo"

Para Evita, el homenaje eterno

En el día de la violencia institucional

Censura a la muestra de Pablo Grillo: “Responsabilizamos a Bullrich y Villarruel”

Por Matías Ferrari
Habeas Corpus del colectivo “SonSInCuenta”

Audiencia histórica en Casación para saber dónde están los 30 mil

Por Ailín Bullentini

Economía

Relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central

Preven que se demorará la baja de la inflación

Mientras el Gobierno vende porvenir, los números de abril adelantan una crisis sostenida

Vaca Muerta y consumo muerto, el país de Milei

Por Leandro Renou
Cambios en Techint

Rocca sale de Tenaris

La actividad de la construcción repuntó 12,7 por ciento en marzo

Un dato que no llega a compensar lo perdido

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

En la zona de la avenida Avellaneda

Flores: nuevo megaoperativo del Gobierno contra inmigrantes

También alcanza al senador Pagotto

Demanda penal contra Carolina Losada por su campaña sobre las supuestas “falsas denuncias”

Por Sonia Santoro
La Fiscalía apelará y pedirá perpetua

Condenaron a 20 años de prisión al colorista que asesinó a un peluquero en Recoleta

Debate en la Feria del Libro

“Flexibilización ambiental”, la nueva desregulación en marcha

Deportes

El equipo de Zunino continúa escolta de Corinthians en el Grupo E

Copa Libertadores: Platense y Peñarol al final se abrazaron al punto en Vicente López

Por Fabio Lannutti
El comunicado y la sanción del club

Valverde rompió el silencio sobre el escándalo en Real Madrid y la supuesta pelea con Tchouaméni

Con un gol de penal de Buendía y con Dibu Martínez titular

Aston Villa goleó a Nottingham y jugará la final de la Europa League

El torneo de Futsal contará con equipos prestigiosos del continente

Los Superclásicos de las Américas llegan a Buenos Aires