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Buenos Aires|12

La Provincia cuestióno el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola

Javier Rodriguez: “Si hay menos rentabilidad, la respuesta del Estado no puede ser retirarse”

El ministro de Desarrollo Agrario salió al cruce de Milei y Sturzenegger. En los últimos dos años se perdieron más de 2.000 viñedos en producción.

Javier Rodriguez, Agricultura-25/12/2024
Javier Rodriguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires Javier Rodriguez, Agricultura-25/12/2024 (Prensa)

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