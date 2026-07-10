Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Malvinas Argentinas celebró el 210° aniversario de la Independencia Argentina

De la mano de Leo Nardini, el municipio celebró el 210° aniversario de la Independencia, en una fiesta popular que unió tradición, diversidad y encuentro comunitario.

El desfile reunió a instituciones, agrupaciones y representantes de la comunidad. prensa

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El nuevo disco de la banda británica apareció este jueves 10

“Foreign Tongues”: el ADN de los Rolling Stones

Por Fernando D'Addario
Este sábado enfrentará a Argentina

Murat Yakin, el técnico de Suiza fanático de Boca y Maradona

El proyecto apunta a contar con una en cada uno de los 21 departamentos judiciales de la provincia

Proponen crear las Fiscalías especializadas en Delitos Ambientales

Por Andres Miquel
La pieza con la que nacieron la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo"

Subastan la pelota con la que Maradona anotó sus históricos goles ante Inglaterra en México 86

Exclusivo para

El debate que deja sobre relieve el Mundial de EEUU, México y Canadá 2026

El Mundial y la multiculturización del juego

Por Germán Lagger
El calentamiento global ya provoca estragos

Europa occidental vivió el mes de junio más caluroso de su historia

Irán extiende sus ataques a bases militares de EE.UU. en países de Medio Oriente

Kuwait, Bahrein, Jordania y Qatar interceptaron misiles iraníes en su espacio aéreo

Crisis económica y laboral

Las centrales sindicales sacan a la calle la protesta con un plan de lucha contra la política económica de Milei

El País

Evitará reunirse con Lula Da Silva

Milei refuerza su alianza ultraderechista y viaja a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro

"Es un acto de adoctrinamiento negacionista", denuncian

La prédica de la “memoria completa” llega a las aulas por impulso del Ministerio de Defensa

Por Luciana Bertoia
Misa en la Catedral por el Día de la Independencia

En el Tedeum, García Cuerva apuntó contra los que se esconden “en cuevas de corrupción”

Por Washington Uranga
Milei insiste en modificar la Carta Orgánica del Banco Central

Una agenda alejada de la soberanía

Por Paula Marussich

Economía

Sube el crudo por dudas en la tregua

Las tecnológicas le dan impulso a Wall St.

La historia de una empresa nodal del "nuevo petróleo"

Los fierros por detrás de la IA

Por Javier Lewkowicz
Más de la mitad de créditos por electrodomésticos en mora

Hogares en quiebra

Por Mara Pedrazzoli

Inocencia Fiscal recargada

Por Eric Rosenberg

Sociedad

La pieza con la que nacieron la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo"

Subastan la pelota con la que Maradona anotó sus históricos goles ante Inglaterra en México 86

Banderazo en la Plaza Grigera

Miles de vecinos de Lomas celebraron este 9 de julio “Amor por la Patria y Mundial en Comunidad”

Malvinas Argentinas celebró el 210° aniversario de la Independencia Argentina

Vicente López celebró el Día de la Independencia y los 110 años de la piedra fundamental de la Torre Ader

Deportes

Este sábado enfrentará a Argentina

Murat Yakin, el técnico de Suiza fanático de Boca y Maradona

El canadiense estará en la celebración

Mundial 2026: Justin Bieber se suma al show de la Final

Comienzan el martes

Cómo se jugarán las Semifinales: cruces, días y horarios

Segundo partido de cuartos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan España vs. Bélgica, dónde verlo y posibles formaciones